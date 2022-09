Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Eleição municipal

Os candidatos: Renata Borges, Carolina Scarpelini, Rodolfo Mota e Paulo Vital, que concorrem nesta eleição, disputarão a próxima eleição para prefeito em 2024. Fazer uma boa votação no dia 02 de outubro é pré-requisito para a futura disputa. O vereador Lucas Leugi e o empresário Luís Bertoli também estão na lista de pré-candidatos ao cargo.

Federal

Dr. João Batista Cardoso, advogado de sucesso e ex-vereador de Apucarana, é candidato a deputado federal pela Federação PSOL REDE. João faz campanha com Roberto Requião (PT) para governo do Estado e Lula (PT) para presidente. Além do advogado, mais quatro candidatos da cidade disputam o cargo: Beto Preto (PSD), Carolina Scarpelini (SOLIDARIEDADE), Renata Borges (PDT) e Stela Maris Santini (PSDB).

Voto útil

Será que funcionará o voto útil na eleição para presidente? O PT aposta todas as suas fichas no voto útil, tentando tirar eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), votos da esquerda que podem ajudar Lula a vencer no primeiro turno. Bolsonaro aposta na primeira-dama, Michelle, para confirmar os votos femininos e dos evangélicos.

