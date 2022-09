Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Suando frio

Tem candidato a deputado federal suando frio com a proximidade da eleição. A realidade da campanha é totalmente diferente dos sonhos dos candidatos. O tempo passa rápido e o dinheiro fica curto, enquanfo o voto fica mais difícil.

continua após publicidade .

Vital Firme

Estamos chegando na eleição e o candidato Paulo Vital não para de trabalhar, apesar de ter uma candidatura sufocada por dobradas de fora. Paulo vem fazendo um ótimo trabalho com apoio de Júnior Femac. Ele mostra força, vontade de buscar o voto e, acima de tudo, dignidade com companheiros.

Semana quente

A próxima semana será decisiva na eleição presidencial e de vários governos estaduais no Brasil. A população começa a decidir seus votos e as pesquisas começam a mostrar números mais reais da eleição.

continua após publicidade .

Hospital Apucarana

Será dia 16 de outubro a abertura da licitação do Hospital de Apucarana. Uma obra orçada em 19 milhões de reais. O edital será lançado nos próximos dias para construção e reforma do hospital. É a grande obra do governo Júnior da Femac.

Siga o TNOnline no Google News