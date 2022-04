Da Redação

Campanha

O vice prefeito de Apucarana, Paulo Vital, está em campanha para deputado estadual. Ele virou arroz de festa e está em todos eventos, sempre ao lado do prefeito Júnior da Femac. Vital deve ser o único apucaranense a disputar a vaga de deputado estadual

Casa nova

O Podemos está de casa nova em Curitiba, com sede para receber os pré-candidatos a deputado estadual e federal. Na inauguração, os três senadores, Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns participaram. O senador Álvaro Dias aproveitou o evento para licenciar da presidência do partido para dedicar-se integralmente às eleições. O novo presidente é Gustavo Castro, membro do Podemos Nacional que passa administrar o partido no Paraná.