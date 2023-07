Da Redação

Câmara de Apucarana

A Câmara de Apucarana poderá colocar em pauta projeto para aumentar o número de vereadores dos atuais 11 para 19. Até porque a legislação permite em cidades com mais 120 mil habitantes 19 cadeiras no legislativo municipal. O problema é aumentar a quantidade e diminuir a qualidade.



Briga pelo poder

A mini reforma de ministros no governo está dando o que falar em Brasília. Alguns partidos da oposição estão votando com o governo e querem espaço. Do outro lado, o pessoal mais chegado a Lula não quer largar os ministérios. A primeira-dama Janja trabalha muito forte nos bastidores para manter ministros em suas pastas. Já o centrão quer mais poder dentro do governo Lula.





Casas

São quase duas mil casas no programa Casa Fácil do governo do Estado que estão sendo feitas na região do Vale do Ivaí. Casas de 50 metros que custarão em média de 300 reais/ mês com 30 anos para pagar. Fugir do aluguel é o que povo quer.





Frio

Já foram atendidas cerca de oitocentas pessoas no abrigo que a prefeitura montou para atender pessoas em situação de rua em Apucarana. É um auxílio emergencial, com banho, comida e cama quente. O projeto vai até final de agosto, quando o frio passar.





Fim do recesso

A Câmara de Apucarana volta a trabalhar dia 1 de agosto, com o fim do recesso. Dia 5 tem a primeira sessão ordinária à noite. O presidente da Câmara, professor Molina, também irá fazer em agosto a primeira devolução de recursos para prefeitura. A estimativa é que chegue a 2 milhões de reais.