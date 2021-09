Da Redação

Câmara Municipal de Apucarana pode mudar de endereço

O prédio da Câmara Municipal de Apucarana foi construído no passado ao lado da prefeitura, acreditando que ali seria a praça dos poderes, com Legislativo e Executivo próximos.

Com o tempo, a convivência trouxe vícios. Os prefeitos, donos do dinheiro e cargos, passaram a mandar no vizinho e transformaram a Câmara Municipal em um puxadinho do Executivo.

Mudança

O prédio da Câmara pertence a prefeitura e deveria ser devolvido para Executivo. A Câmara deveria construir em outro local um novo prédio, moderno, com gabinetes viáveis e estacionamento.

Dinheiro para isto o legislativo tem, afinal devolve todos os anos cerca de quatro milhões reais. Com a construção de um novo prédio, sem o vizinho, quem sabe a Câmara teria liberdade para trabalhar.