Câmara Municipal de Apucarana faz última reunião ordinária

A Câmara Municipal de Apucarana fez a última reunião ordinária nesta segunda-feira e só volta a ter reunião no dia 7 de fevereiro. A Câmara fecha dias 23 e 24 e, na outra semana, dias 30 e 31. O recesso parlamentar é só para reuniões ordinárias. Em caso de necessidade a Câmara pode fazer reuniões extraordinárias, já a parte interna funciona normalmente em janeiro.

Devolução

Hoje (22) aconteceu a devolução na Câmara. Às 9h30 da manhã o presidente Poim e os vereadores devolveram para a Prefeitura as economias feitas na Câmara. Serão mais R$ 1,9 milhão. Ao todo este ano a Câmara devolve 3,9 milhões de reais , a maior devolução anual até hoje. O presidente Poim agradeceu a todos que souberem entender suas economias e cortes de gastos desnecessários.

Procon

O Procon tem como objetivos principais orientar, educar e proteger os consumidores dos abusos praticados pelos fornecedores de bens e serviços nas relações de consumo. Estas são as funções do Procon. O prefeito Júnior da Femac poderia colocar sangue novo na direção do Procon ou juntar o órgão com Agência do Trabalhador e ser administrado pelo diretor Neno Leiroz, que faz um ótimo trabalho.

Acertos de Junior

O prefeito Júnior da Femac tem uma equipe experiente, alguns com mais de cinco anos em seus cargos. Neste primeiro ano deste mandato, teve gente que saiu na frente. Neno Leiroz faz um excelente trabalho na Agência do Trabalhador, e o pessoal do espaço das feiras sucesso absoluto. Outro que vem fazendo um ótimo trabalho é o veterano Deco, frente à Aserfa.