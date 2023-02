Da Redação

Briga por apoio

Quem terá o apoio do ex-presidente Bolsonaro para prefeitura de Apucarana. Bolsonaro fez 51 mil votos e tem muita gente querendo seu apoio em 2.024 Luís Bertoli, empresário, é do partido de Bolsonaro. Rodolfo Mota, que já foi PT, e andou de camiseta com foto na última eleição, quer o apoio. Adan Lenharo faz um ótimo trabalho na Secretaria de Indústria e Comércio e tem ótimo trânsito no grupo Bolsonaro.

Candidato da situação

Paulo Vital, atual vice-prefeito, será o candidato da situação. Vital terá os apoios do prefeito Júnior da Femac e do deputado federal Beto Preto. E a ajuda da máquina administrativa que sempre dá 20 mil votos para o candidato.

Ratinho Jr. pode apoiar Val

Na última eleição de prefeito, Ratinho Júnior não apoiou Júnior da Femac, do seu partido. Em 2024, Ratinho pode apoiar seu fiel amigo de partido, o empresário Val Marques. Val foi duas vezes vereador e fez 14 mil votos para deputado estadual. Ele tem um bom trânsito no governo, é amigo do governador.

Apoio do PT

Jane Reis e Doutor Odarlone são os favoritos na disputa do PT, para disputar a prefeitura de Apucarana. O escolhido terá o apoio do deputado Arilson Chiorato e do Presidente Lula.

