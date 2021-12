Da Redação

BODE DE ESTIMAÇÃO EM APUCARANA

O vereador Lucas Leugi disse que vai batizar o Bode com nome que a população do bairro escolher, e irá chamar o pessoal da proteção dos animais, para ver que o Bode será bem cuidado.

A ideia mexeu com as redes sociais, e já tem vários nomes sugeridos.

Anos atrás, o ex prefeito de Londrina, Wilson Moreira colocou carneiros para pastarem grama em volta do parque Igapó.

VAI DAR BODE

O vereador Lucas Leugi usou a tribuna da Câmara para pedir para os vereadores ligados a zona rural que ajudem ele comprar um bode para ele colocar na Vila Apucaraninha para ajudar limpar os matagais dos terrenos.

Segundo Lucas, não vai faltar comida para o Bode, e água o pessoal da vila irá tomar conta , será um bode de estimação.

Se a moda pega.

CADÊ O 1 MILHÃO

O deputado estadual do PT Arilson Chiorato divulgou que liberou 1 milhão de reais no dia 26 de agosto para construção do hospital de Apucarana.



O dinheiro já chegou a prefeitura de Apucarana? fica aqui a pergunta para o financeiro da prefeitura.

O deputado Arilson, já divulgou que liberou.