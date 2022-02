Da Redação

Blitz e rondas: fim do barulho em Apucarana

A Guarda Municipal está realizando blitz e rondas especiais para acabar com o barulho de som alto em bares e restaurantes da cidade depois de várias reclamações de moradores pelo abuso do som alto.

Segundo o comandante Alexandre Pereira Carletti, os empresários terão que respeitar a lei. Outra blitz que começa a ser feita é para fiscalizar escapamentos de motos irregulares. “A população merece respeito, e não pode perder noites de sonos por abusos de alguns”, finalizou Carletti.

Hospital Apucarana

Hoje, dia 9 de fevereiro, completa dez meses do lançamento do Hospital Apucarana. A Secretaria de Saúde conseguiu mudar para outro prédio e o antigo hospital está livre para dar início as obras.

O secretário de Saúde de Apucarana, Emídio Bachiega, assumiu a pasta no lugar do doutor Kaneta, prometendo início das obras o mais rápido possível. A população espera ansiosa o início desse projeto. Dr Emídio, o espaço aqui na coluna está aberto para as notícias das obras do hospital de Apucarana.