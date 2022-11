Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Trabalhando

O homem não para, mesmo eleito deputado federal - uns dos mais votados do Paraná -, Beto Preto continua firme e forte frente a Secretaria de Saúde do Paraná. Isso faz a diferença entre políticos. O trabalho sério leva ao sucesso.

continua após publicidade .

Cinco vereadores

Existe uma conversa na Câmara que vereador no segundo, ou mais mandatos não vota para presidente da casa em vereador de primeiro mandato. Mauro Bertoli, Lucas Leugi, Toninho Garcia, Poim e Molina são os veteranos.

Urnas

O presidente do PL nacional, Valdemar da Costa, deu uma entrevista reclamando das urnas velhas e pedindo recontagem dos votos sem os votos destas urnas. O presidente do PL esqueceu que no primeiro turno, também com urnas velhas, seu partido elegeu 99 deputados federais. Será que ele vai pedir a anulação dos dois turnos?

Siga o TNOnline no Google News