Bazana

Em busca da reeleição, o deputado estadual Pedro Paulo Bazana deverá ser o mais votado em Arapongas. Defensor da inclusão, atualmente coordena a Frente Parlamentar da Defesa das Pessoas com Deficiência, Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista. Arapongas pode fazer a diferença com Bazana, respeitando a inclusão.

Casas

Oito mil casas foram construídas em Apucarana nos últimos 10 anos em diversos programas habitacionais. A cidade ainda tem um déficit de 3 mil de moradias. O prefeito Junior da Femac corre para viabilizar novos projetos em seu mandato.

Cancelado



A rede Record do Paraná cancelou o debate de senadores do Paraná. A emissora pretendia fazer o debate com os quatro candidatos mais bem cotados nas pesquisas. Porém os candidatos queriam a participação de todos na bancada. Sem acordo, em votação a maioria decidiu pelo cancelamento do debate.

Dobra

O candidato derrotado nas urnas na última eleição municipal, Rodolfo Mota, fará dobradinha com o deputado federal Felipe Francischini. Essa aliança atrapalha a intenção dos apucaranenses de eleger uma chapa pura da cidade.

