Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Vota Apucarana

Apucarana terá três candidatos apucaranenses para disputa de deputado federal, Beto Preto, Carol Scarpelini e Renata Borges. A concorrência com o pessoal de fora será grande. Beto Richa, Sergio Souza, Luisa Canziani, Felipe Francischini, Sargento Fahur, Deltan Dallagnol e outros vêm buscar votos em nossa cidade.

Obras

As obras não param em Apucarana. A iluminação de led chegou no Castelo Branco, o recape avança na rua Zacarias, no jardim Catuaí, entrada da cidade. Outra obra que começou foi da duplicação da entrada da cidade para quem vem de Curitiba. Ali já começaram as obras de galerias pluviais, um investimento de R$ 10 milhões. Júnior da Femac não para, tem pressa para entregar no seu mandato todas as obras prometidas .

Ratinho governador

O governador Ratinho Júnior será candidato à reeleição. A convenção do seu partido PSD, será no sábado, às 10 horas da manhã. O vice será o atual, Darci Viana, que tentará a reeleição junto com Ratinho.

