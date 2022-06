Da Redação

Vota Apucarana

Sargento Fahur, de Maringá, fez 9.157 votos para deputado federal em Apucarana. Foi o deputado federal mais bem votado em nossa cidade e mais 40 mil votos foram dados para outros deputados de fora. Será que os deputados eleitos de outras cidades sabem que Apucarana tem três creches paradas por falta de verbas federais? Apucarana precisa votar em candidatos apucaranenses.

2 reais

Comida boa por dois reais só em Apucarana, no Restaurante Popular da Prefeitura de Apucarana. Uma ótima tacada do prefeito Júnior da Femac, que não quer ver nenhum apucaranense passando fome. Júnior já distribuiu mais de oito mil cestas básicas e também criou o programa Feira Verde, para troca de recicláveis por alimentos.

Fora Moro

O TRE de São Paulo não aceitou o registro domiciliar do ex-juiz Sérgio Moro. Com isso, Moro não pode ser candidato no estado de São Paulo. É bom lembrar que Moro foi para São Paulo e seria candidato ao Senado ou deputado federal para defender os interesses do Estado de São Paulo.