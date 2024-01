Da Redação

Nas rede sociais, muitos vídeos estão sendo exibidos com imagens da UPA lotada neste período. Apucarana precisa urgente de uma nova unidade de atendimento. A UPA atende hoje cerca de oitocentas pessoas por dia, um absurdo. A UPA foi inaugurada pelo prefeito João Carlos de Oliveira em 2012, com um investimento na época de R$ 2,2 milhões. Onze anos se passaram, a cidade cresceu e precisa de uma nova UPA.



Reeleição

O prefeito Júnior da Femac não pode disputar a próxima eleição municipal. Caso isso fosse possível, teria grande chance de ser reeleito. Agora temos que esperar para ver qual candidato ele vai apoiar para prefeito.

Neno e o futuro

Excelente o trabalho de Neno Leiroz na Agência do Trabalhador em Apucarana. Neno conseguiu números recordes na agência, hoje entre as melhores do Paraná. Neno Leiroz será candidato a vereador e deve ter um ótimo futuro na política.

Queda de braço

O Congresso conseguiu aprovar uma lei determinando que os juros do não pagamento de cartões de crédito seja, no máximo, o mesmo valor da dívida. Exemplo: quem ficar devendo R$ 10 mil pagará no máximo R$ 20 mil. Isso tá valendo somente de 1º de janeiro para cá. Das dívidas velhas, os usuários dos cartões ainda pagarão cerca de 400% de juros.

Pão e circo

Os prefeitos que ainda administram as cidades dando pão e circo para população estão fora de moda. O povo quer hoje saúde e segurança. O tempo passou e as prioridades hoje são outras. Ninguém aguenta ficar na fila da UPA por dez horas esperando para ser atendido. Precisamos de mais médicos e atendimento.

