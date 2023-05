Da Redação

Candidatos

Com a entrada de Adan Lenharo pelo PL na corrida à prefeitura, Apucarana passa a ter quatro candidatos. Paulo Vital,com apoio de Beto Preto; Lucas Leugi, da oposição; Adan Lenharo, com apoio de Bolsonaro, e Rodolfo Mota, com apoio do senador Moro. Quatro candidatos jovens que estão renovando a política de Apucarana.

Mota na pista

O candidato a prefeito Rodolfo Mota participou da festa do Ferra Mula. Mota passou mesa por mesa cumprimentando os presentes, cumprindo o papel de candidato. A campanha de Mota atravessa uma fase boa, enquanto a situação briga entre si.

