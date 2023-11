Da Redação

Saiu a logomarca dos 80 anos de aniversário de Apucarana. O trabalho é da equipe de criação da própria prefeitura.



Apae

O presidente do partido União Brasil, deputado federal Felipe Francischini, e o deputado estadual Do Carmo estiveram em Apucarana para trazer duas emendas para Apae e para o Colégio Santos Dumont atendendo um pedido de Rodolfo Mota, pré-candidato a prefeito. Rodolfo aproveitou para fazer uma reunião política com os líderes de seu partido, quando foi batido martelo sobre a sua candidatura pelo União Brasil.

Jantar do PT

Hoje tem jantar do pessoal do PT no Ferra Mula. Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do PT, o deputado estadual Arilson Chiorato e Jane Reis - pré-candidata do PT em Apucarana-, recebem líderes do Vale Ivaí. Prestando contas e pensando no futuro; esse é o cardápio da noite festiva.

Na espera

Os pré-candidatos a vereador de Apucarana estão na espera das decisões dos grupos políticos para escolherem os partidos onde vão disputar as eleições. A decisão deve acontecer até março de 2024 para escolha do partido e do candidato a prefeito a seguir.

Moda

Está em evidência nas redes os chamados influencers. Gente que tem prestígio em certas áreas e consegue fazer a cabeça das pessoas para consumir algum conteúdo. Corremos o risco, nesta eleição, de termos influencers políticos, candidatos que tenham um certo nome na rede e acham que podem ganhar o pleito.

