deputado Pedro Paulo Bazana, de Arapongas

Bazana Apaes

As Apaes do Paraná terão um deputado estadual novamente para defender suas causas. O deputado Pedro Paulo Bazana, de Arapongas, ficou um ano na Assembleia e fez um ótimo mandato pelas Apaes do Paraná. Agora Bazana deve ficar quatro anos como deputado. Em seu primeiro ano Bazana conseguiu 10 novas unidades das Apaes, inovadoras, com arquitetura inclusiva que estão saindo do papel e virando realidade. Bazana é o cara certo, no lugar certo para defender as Apaes.

Secretário

O novo secretário de Indústria e Comércio do Governo do Paraná será o deputado federal Ricardo Barros, de Maringá. Ricardo foi reeleito pelo PP e deve deixar a vaga da Câmara Federal para o suplente Marco Brasil.

Brasília cheia

Os hotéis de Brasília estarão lotados neste final de semana para a posse de Lula. Dezenas de convidados estrangeiros e políticos de todo o Brasil. Esperam-se cerca de 300 mil pessoas presentes no gramado da Explanada dos Ministérios para a posse de Lula.

O Paraná no Governo Lula

O Estado do Paraná tem alguns nomes fortes no governo Lula: Gleisi Hoffmann, deputada federal, o deputado estadual com domicílio em Apucarana Arilson Chiorato e a primeira dama Rosângela da Silva a Janja, nascida em União da Vitória .

