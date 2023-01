Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Entrega de obras, últimos preparativos para corrida 28 de Janeiro com mais de 3.500 inscritos, montagem de barracas e palco para os shows do final de semana. É clima de festa na cidade. O prefeito Junior da Femac é só alegria. Segundo ele, a cidade vive um grande momento de paz e crescimento.

continua após publicidade .

Apuka80#

A partir de domingo, dia 29, estamos no ano oitenta de Apucarana. A cidade, que começou em 1944, chega aos anos oitenta com muita fé no futuro. O prefeito Júnior da Femac quer um grande ano para a cidade, com inaugurações de grandes obras e desenvolvimento. E para comemorar os 80 anos, no dia 28 de janeiro de 2024, não param de chegar sugestões. Um grande culto em praça pública, um torneio de futsal e basquete entre os colégios da cidade e trazer shows de cantores na faixa dos oitenta anos ou chegando lá, como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Rita Lee. E tem o pessoal mais jovem que prefere Anitta, Jota Quest, Shakira, Ivete Sangalo, Luan Santana e Gusttavo Lima. Quem vai escolher será o tocador de viola, o prefeito Junior da Femac.

Siga o TNOnline no Google News