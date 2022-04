Da Redação

No dia 9 de abril, completou um ano que Hospital Apucarana foi lançado pelo prefeito Júnior da Femac. Neste primeiro ano, a Secretaria de Saúde tirou uma parte dos departamentos do antigo prédio do Hospital São José preparando o mesmo para uma reforma geral e construção de uma nova ala.

O projeto arquitetônico está pronto, tudo pronto para fazer a licitação e começar a obra. A previsão inicial era de entregar a primeira parte da obra no segundo semestre deste ano. Júnior da Femac tem ainda 32 meses de mandato para terminar a obra do hospital no seu governo.