Buracos

Andar na BR-376 hoje não está fácil pelo grande número de buracos na pista, causando prejuízos para os motoristas. Buracos também são encontrados na rodovia ao longo das cidades. Veja o caso de Apucarana. Quem vem de Londrina e chega em Apucarana tem que fazer um verdadeiro balé para escapar dos buracos no trecho urbano da BR-369. Tá ficando difícil ir de Apucarana para Curitiba. De carro tem que enfrentar buracos, mato e falta ajuda mecânica. A opção seria avião, mas o Voe Paraná acabou.

UPA lotada

Segundo uma pesquisa da Secretaria de Saúde de Apucarana, a única UPA da cidade registrou uma sobrecarga de 44% no último quadrimestre de 2022. Com uma capacidade de 280 pacientes dia, a UPA realizou em média 403 atendimentos diários. O prefeito Junior da Femac acredita que, com a construção do PAM e do Hospital de Apucarana, a população será atendida com a qualidade que merece.

Timão

Linda festa no Lagoão em Apucarana. Muita gente foi ver o jogão de bola de futsal entre Apucarana e Corinthians. Atual campeão brasileiro, o Corinthians mostrou a força da sua camisa e venceu por 5x1. Mas valeu a festa da torcida.

Vital na torcida

O vice-prefeito Paulo Vital estava na torcida pelo Apucarana no Lagoão. Palmeirense doente, viu de perto o que é torcer contra um time grande de tradição e campeão brasileiro. No final do jogo recebeu vários autógrafos dos jogadores do Corinthians.

