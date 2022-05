Da Redação

Governador

Dezenas de prefeitos, ex-prefeitos e empresários do Paraná estão fazendo uma verdadeira romaria pelo gabinete do senador Álvaro Dias para pedir que ele seja candidato a governador do Paraná. Álvaro Dias é de cumprir compromisso, por enquanto é candidato a senador na possível coligação Podemos e PSD.

Governadores

Quatro ex-governadores estarão na disputa nesta eleição. Roberto Requião disputa o governo, Álvaro Dias o senado, Beto Richa a Câmara Federal e Orlando Pessuti a Assembleia Legislativa.

Vota Apucarana

Poim, presidente da Câmara Municipal de Apucarana, concorda com a campanha Vota Apucarana e disse que vai trabalhar muito para eleger Beto Preto como deputado federal. Poim é um entusiasta para que Apucarana volte a ter um deputado em Brasília.