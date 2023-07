Da Redação

Agência do Trabalhador, de Apucarana

Mil quatrocentos e vinte e um trabalhadores foram colocados em vagas de empregos pela Agência do Trabalhador, de Apucarana, no primeiro semestre. Para o diretor da agência, Neno Leiroz, os números resultam “de uma maior participação, do relacionamento junto com as empresas e da criação do setor de acompanhamento do trabalhador para vaga, isso facilita o resultado”. Com este resultado Apucarana está entre as dez principais cidades do Paraná em geração de empregos.



continua após publicidade .

Vereadores saudáveis

Na Câmara Municipal de Apucarana, na gestão de Poim, os vereadores, funcionários e visitantes tomavam todynho. Agora, na gestão Molina, todos passaram a tomar suco. Muita gente gostou da ideia, afinal o suco é mais saudável e mantém a forma dos nobres vereadores.

continua após publicidade .

10 anos

A professora Marli Fernandes já completou 10 anos na chefia da Secretaria de Educação do município. O tempo no poder trouxe um desgaste com a equipe e os gastos não pararam de crescer. Com apoio total dos prefeitos, Marli passou a ser uma secretária imexível, que criou uma redoma, onde faz o que quer com o orçamento de sua secretaria.

Candidatos

continua após publicidade .

Cada partido poderá lançar 12 candidatos a vereador, sendo nove homens e três mulheres. Para eleger um vereador em Apucarana, o partido terá que fazer cerca 4.800 votos, uma missão espinhosa. Os partidos que têm candidato a prefeito têm mais possibilidades. Em Apucarana os partidos com mais chances de fazer um vereador são o União Brasil, PSD, PL, PSDB, PT e MDB. Já as cinco vagas restantes irão para rebolo, onde a briga é forte.

Luz da lua

A Rua Oswaldo Cruz, que virou Rua Gastronômica, está sendo usada como motel. Tem muita gente namorando em veículos em noite de balada. A reclamação foi feita na audiência pública do som alto na Câmara de Vereadores. O policiamento deve ser reforçado, tanto pela Guarda Municipal quanto pela Polícia Militar. Em época de grana curta, o namoro à luz da lua é a pedida em Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News