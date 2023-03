Da Redação

Surpresa

Adan Lenharo, jovem, evangélico e bolsonarista, pode ser a grande surpresa da eleição para prefeito em Apucarana. Amigo do deputado Filipe Barros de Londrina, Adan é o favorito do grupo de bolsonaro para disputar a eleição em Apucarana. Adan foi primeiro suplente por duas vezes na Câmara. Na eleição passada fez 1,5 mil votos, quase o dobro do presidente Molina, eleito com 783 votos.

Dinheiro da Câmara

O ex-presidente Poim devolveu, em dois anos como presidente da Câmara, R$ 8 milhões para prefeitura. A expectativa é grande para saber quanto irá devolver o atual presidente Molina. A prefeitura anda precisando de dinheiro e espera um valor igual ou maior.

Hospital

Como anda a obra do Hospital Apucarana, está dentro do cronograma? Dezoito milhões de reais serão gastos em 15 meses de obras. A Secretaria de Saúde não divulga nada sobre o andamento desse projeto.

