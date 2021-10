Da Redação

ACEA quer terreno do Hospital do Coração de volta

A Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA) quer o terreno de volta do Hospital do Coração. A associação está pedindo na Justiça o terreno, já que foi cedido há treze anos e o Hospital do Coração não existe.

Dobrada em Apucarana

Apucarana poderá ter somente dois candidatos a deputado na próxima eleição. Beto Preto (PSD) será candidato a deputado federal e Lucas Leugi (PP), da oposição, deve ser o candidato a deputado estadual.