Da Redação

Acabou março, que venha abril

O dólar caiu, a bolsa subiu, presidente da Petrobras caiu, a gasolina continua cara e os políticos fazem os últimos acertos. Amanhã é dia de deixar os cargos com muita dor no coração. A covid deu uma trégua, a guerra está no fim, que venha abril com boas notícias.

Subiu no telhado

A eleição de governador do Paraná, que até ano passado era dada como certa a reeleição de Ratinho Júnior, a cada dia fica mais difícil e o segundo turno pode acontecer. Com três ou quatro candidatos, a eleição está aberta.

Podemos

Hoje com três senadores do Paraná espera-se a confirmação de Ratinho Júnior no apoio a Alvaro Dias para o Senado, fechando a coligação. Caso o apoio não confirme, o partido Podemos pode lançar candidato ao governo. Nomes não faltam, senador Flávio Arns, Deltan Dallagnol e o próprio Moro, são nomes fortes.

Federal

O candidato derrotado nas últimas eleições, Rodolfo Mota deve disputar a eleição de deputado federal. Mota quer fazer um bate chapa com Beto Preto, um jeito de medir a febre para próxima eleição de prefeito.