Acabou a farra na Câmara de Apucarana

Na Câmara Municipal de Apucarana por muitos anos todos os funcionários efetivos entravam em férias no mês de janeiro, todos sem exceção, com férias vencidas ou não.

Ou seja, as férias do funcionário venciam em agosto, e ele antecipava as férias para janeiro. Muitos, aproveitavam as festas do Natal e Ano Novo e aumentavam suas férias para quarenta dias. O Presidente Poim acabou com a farra, os efetivos vão ter que tirar férias no mês que vencerem suas férias. Sem antecipação, uma medida correta do Presidente.

Boia fria seguro

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, o ex-boia fria Poim, devolveu ao município no primeiro ano de seu mandato, 3,9 milhões de reais. O homem provou ser econômico e não gastar dinheiro público sem critérios. Poim acabou com as horas extras, banco de horas, cortou FG pela metade e agora acabou com a farra das férias antecipadas.