Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Vota Apucarana

A maioria dos candidatos de Apucarana está cometendo um erro clássico na campanha. Não dá para ganhar a eleição de deputado fazendo campanha em apenas 45 dias.

Presidência

A disputa da eleição da Câmara para últimos dois anos deste mandato está acirrada. A situação, com nove votos, deve dividir. Com saída de dois candidatos, apenas sete estão na briga. Um aviso aos navegantes: eleição da Câmara se ganha no último dia.

Família

O prefeito Júnior da Femac comemorou vinte anos de casamento com sua esposa Carmen. Junior é muito família, religioso e tem duas filhas.

Mudanças

A disputa do governo do Paraná teve mudança esta semana. O candidato do PSDB, Cesar Silvestri, deixou de ser candidato a governador. Já o PDT lançou seu candidato ao governo, Ricardo Gomyde. Os candidatos ao governo agora são: Ratinho Júnior, Roberto Requião e Gomyde.

