Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Presidente

continua após publicidade .

Toda esta polêmica sobre as gravações do prefeito com o vereador só começou por um motivo: a disputa da futura eleição da Presidência da Câmara. Moral da história, dois candidatos agora estão fora da disputa, o delator e o delatado.

Traição

continua após publicidade .

Ligação de um prefeito para um vereador.

Prefeito: Alô, por favor, gostaria de falar com vereador.

Vereador: este é o telefone do vereador tal... Escolha uma das opções abaixo:

continua após publicidade .

1. Assuntos políticos

2. Eventos

3. Financeiros

continua após publicidade .

4. Outros assuntos

5. Encerrar a ligação.

continua após publicidade .

Por motivo de segurança, esta ligação está sendo gravada.

Ocupado

Um vereador ligando para prefeitura.

continua após publicidade .

Vereador: Bom dia, o prefeito está?

Telefonista: Sim, quem gostaria?

Vereador: É o vereador X9

Silêncio, seguido de voz automática: Após o sinal, deixe seu recado.

Trabalhando

Em tempos de maré ruim, o político tem que trabalhar e deixar a maré abaixar. Júnior da Femac está trabalhando, fazendo obras e serviços que ajudam a população.

Siga o TNOnline no Google News