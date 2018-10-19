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2018 e 2020 em Apucarana

Escrito por Da Redação
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2018 e 2020 em Apucarana
Autor Foto: Reprodução

Quais são os efeitos das eleições de 2018 para a de prefeito 2020 em Apucarana? Beto Preto apostou em Ratinho para o governo e Arilson Chiorato para deputado estadual, vencendo as duas e conseguindo dois aliados fortes para eleger seu sucessor.


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2018 e 2020 em Apucarana
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(Beto Preto apostou em Ratinho para o governo e Arilson para deputado estadual. Foto: Reprodução)


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Por outro lado, assim como todos os campeões de votos, mostrou que sua transferência é pequena: dos seus 60 mil da última eleição, apenas 7.641 foram para Arilson. Marcelo Machado e Júnior da Femac vão disputar o apoio de Beto para ser o candidato da situação em 2020.


Na oposição, Sérgio do Cristma voltou a fazer 7.287 votos em Apucarana, praticamente o mesmo de 2014. O estreante Ducatti, outro nome da oposição, não conseguiu fazer 3 mil votos.

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2018 e 2020 em Apucarana
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(Delegado Jacovós fez 26 mil votos na cidade. Foto: Sérgio Rodrigo/Tribuna do Norte)

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A surpresa veio do delegado Jacovós, que fez 26 mil votos na cidade e passou a ter força para lançar um candidato e fazer frente ao atual prefeito. Ambos, Beto e Jacovós, apoiaram Ratinho. Já quem tem mandato atualmente, mas não concorreu neste ano e apoiou candidatos de fora, deu um tiro no pé e está praticamente fora da disputa de 2020.

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