Nesta semana, uma nova trend tomou conta das redes: a criação de imagens a partir de comandos simples, como se pode ver no Chatgpt. Entre os estilos que viralizaram, referências ao Studio Ghibli ganharam destaque, não só pela estética, mas também pela capacidade de transformar ideias comuns em narrativas visuais criativas e envolventes.

Em um primeiro momento podemos tratar tal movimento como apenas entretenimento, porém reduzir a análise à apenas este ponto, é perder o ponto central e potencial deste acontecimento. Toda inovação que ganha escala começa, quase sempre, como uso informal. É no campo da curiosidade e até da brincadeira que as pessoas experimentam e descobrem novas utilidades. O que antes levava tempo considerável para ser produzido, hoje acontece em poucos dias. Esse encurtamento do ciclo não é detalhe: é um novo padrão de difusão da inovação.

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O que estamos discutindo aqui não é a imagem gerada, mas a mudança de acesso.

Estamos diante de uma tecnologia que reduz drasticamente barreiras técnicas. Produzir conteúdo visual, que antes exigia domínio de ferramentas complexas ou equipes especializadas, passa a depender mais da clareza da ideia levando a produção de conteúdo a um novo modelo de operação e aplicação. Não estou aqui afirmando que isso irá substituir os profissionais da área gráfica e design, muito pelo contrário eles continuaram sendo essenciais no processo, porém este novo modelo desloca o valor percebido.

Na prática, isso impacta diretamente a forma como pessoas e organizações comunicam, testam e aprendem. Um empreendedor, com os mecanismos certos poderá validar uma campanha de comunicação em minutos. Um professor poderá transformar conceitos abstratos em mapas mentais, roadmaps, infográficos e blue prints, facilitando o processo de aprendizado. As possibilidade e aplicações em diferentes contextos são enormes.

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É este o verdadeiro papel da inovação: potencializar o que as pessoas conseguem fazer. Quando tecnologias assim se popularizam, elas não apenas criam possibilidades, elas redistribuem oportunidades. Mais gente passa a criar, testar e participar. A inovação deixa de ser concentrada e seu impacto passa a ser amplo. E isso implica diretamente no desenvolvimento de negócios, na educação e na dinâmica dos territórios.

Mas há um ponto de atenção, o uso sem intenção transforma potencial em problemas graves. Reproduzir estilos apenas por engajamento imediato pode esvaziar o valor da ferramenta e levantar questões relevantes sobre autoria, originalidade e responsabilidade. A tecnologia amplia capacidades, mas não substitui o discernimento. É aqui que está a diferença entre tendência e inovação.

Tendência é o que chama atenção. Inovação é o que gera valor. Observar movimentos como esse com senso crítico permite identificar oportunidades, melhora a comunicação, acelera testes, reduz custos e, principalmente, tornar ideias mais acessíveis. A inovação não é apenas tecnologia, ela é impacto na vida das pessoas, e deve ser prática com ética, propósito e responsabilidade. Lembre-se a inovação potencializa aquilo que já existe no ser humano que é sua capacidade de se reinventar.