Nenhuma cultura de inovação é construída apenas com boas ideias. Ela depende de pessoas dispostas a questionar o modo como as coisas são feitas, experimentar caminhos diferentes, mobilizar equipes e transformar possibilidades em resultados. E isso acontece muito mais perto de nós do que imaginamos.

Existem empresas que melhoram seus processos todos os dias. Empreendedores que encontram novas soluções para seus clientes. Profissionais que mobilizam equipes. Instituições que aproximam pessoas e criam oportunidades. Muitas dessas iniciativas talvez nunca tenham recebido o nome de inovação, mas ajudam a transformar organizações e o próprio território.

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Por isso, fortalecer uma cultura de inovação também significa aprender a reconhecer quem faz parte dela. É nesse contexto que surgem o Prêmio Conecta Líderes Inovadores e o Prêmio Conecta Empresa Inovadora, iniciativas da Conecta Apucarana, ACIA e Sebrae. De um lado, o reconhecimento às lideranças que, por sua atuação, contribuem para transformar negócios, instituições e comunidades. Do outro, empresas que desenvolvem soluções, práticas e iniciativas capazes de gerar valor, competitividade e desenvolvimento. Mais importante do que entregar um troféu é aquilo que esse movimento representa.

Quando uma cidade reconhece publicamente seus exemplos de inovação, ela ajuda a mostrar que inovar é possível. Torna visíveis histórias que podem inspirar outras pessoas, estimula empresas a avançarem e demonstra que boas iniciativas não precisam acontecer apenas nos grandes centros. Reconhecimento também cria referência. Quando conhecemos alguém que inovou em uma realidade parecida com a nossa, a inovação deixa de parecer distante. Se uma pequena empresa conseguiu melhorar significativamente um processo, outra pode tentar. Se uma liderança conseguiu aproximar pessoas para resolver um problema, outras podem fazer o mesmo. É assim que exemplos individuais começam a construir uma cultura coletiva.

Apucarana tem buscado fortalecer seu ecossistema de inovação, e reconhecer seus protagonistas faz parte desse processo. Não porque inovação deva ser uma competição, mas porque histórias precisam ser contadas. Pessoas precisam saber que existem empresas experimentando, lideranças mobilizando e organizações trabalhando para transformar ideias em resultados. Talvez uma cidade inovadora não seja aquela que possui apenas grandes projetos. Pode ser aquela que cria um ambiente no qual mais pessoas se sentem capazes de experimentar, aprender, compartilhar e melhorar.

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Premiar, nesse sentido, é também dizer algo sobre o futuro que queremos construir: vale a pena inovar, vale a pena colaborar e vale a pena reconhecer quem ajuda o território a avançar. Porque toda cultura é construída a partir daquilo que uma sociedade decide valorizar.