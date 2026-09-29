No texto de hoje, quero convidar você, pequeno empresário, a fazer uma reflexão comigo. Pare por um minuto e olhe para o seu negócio. O que você mudou nos últimos meses porque um cliente pediu, um problema apareceu ou porque percebeu que dava para fazer melhor? Talvez tenham sido pequenas mudanças que logo viraram rotina. Mas quantas delas você reconheceu como inovação?

Esse é o desafio de todo pequeno negócio, reconhecer as inovações que já aplicamos, ou podemos aplicar, mas acabamos negligenciando. Precisamos deixar de associar inovação apenas a grandes investimentos tecnológicos ou acreditar que isso é coisa de “grande empresa”. A tecnologia deve ser vista como um meio, não como um fim. Se inovação não é apenas tecnologia, precisamos enxergá-la por outra lente. Devemos olhar para os problemas que queremos resolver e para o valor que podemos gerar. Qual inovação é realmente relevante para o meu negócio? Nem toda novidade precisa ser incorporada, nem toda tendência seguida. A inovação precisa fazer sentido, responder a um problema real e gerar valor para quem está do outro lado do balcão.

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E talvez seja nesse ponto que o pequeno negócio tenha uma vantagem. Nas MPEs, ouvimos o cliente, acompanhamos a operação e sentimos de perto quando algo não funciona. Temos menos estruturas e recursos, mas também podemos ter menos barreiras entre perceber um problema e promover uma mudança. Mas estar próximo do cliente não significa ter todas as respostas. Inovar também passa pela capacidade de olhar para fora. Fornecedores, clientes, universidades, empresas e instituições de apoio podem trazer conhecimentos e competências que não temos. Precisamos substituir a ideia de que devemos saber tudo pela capacidade de saber com quem podemos construir. Afinal, a inovação não deve apenas gerar vantagem competitiva; deve gerar vantagem colaborativa. Mas boas conexões, sozinhas, não garantem inovação. O conhecimento precisa encontrar uma empresa aberta a aprender e transformar ideias em mudanças. Por isso, a inovação também precisa de gestão. Precisamos desenvolver a capacidade de observar, experimentar, aprender e incorporar aquilo que gera valor.

Talvez você esteja pensando: “Ok, inovação é importante, mas e o custo de tudo isso?”. Sim, inovar tem um custo, porém não inovar também tem. Ele pode estar na perda de clientes, em processos ineficientes, em produtos que perderam relevância ou em oportunidades que outros perceberam antes de nós. Quero fazer um convite a você, pequeno empresário: olhe para a inovação por outra perspectiva. Não apenas como uma despesa ou projeto a ser colocado no orçamento. Faça dela uma escolha para o seu negócio. A inovação precisa fazer parte da cultura da empresa, da maneira como observamos problemas, ouvimos pessoas, tomamos decisões e buscamos respostas. Talvez nosso maior desafio não seja descobrir a próxima grande inovação, mas desenvolver um olhar diferente para o negócio que já temos. Um olhar atento às mudanças, curioso diante dos problemas e aberto às possibilidades ao nosso redor.

Agora olhe novamente para o seu negócio. Qual próxima inovação está perto de você? O que ainda não percebeu, mas já está aí, diante dos seus olhos? Talvez seja uma necessidade de um cliente, um problema recorrente, uma conexão ainda não feita ou uma forma diferente de fazer aquilo que você já faz. A inovação pode começar quando mudamos a forma de olhar para aquilo que sempre esteve perto de nós.