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INOVAÇÃO

O Futuro da Indústria Começa Pelas Conexões

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 13:00:00 Editado em 20.07.2026, 17:57:52
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O Futuro da Indústria Começa Pelas Conexões
Autor Foto: ilustração/pixabay

Quando pensamos na indústria do futuro, logo surgem imagens de robôs, inteligência artificial, automação e máquinas cada vez mais eficientes. Tudo isso importa. Mas existe outro fator decisivo para a competitividade industrial: a capacidade de criar boas conexões. Inovar não significa apenas comprar tecnologia. A inovação acontece quando uma indústria encontra maneiras melhores de produzir, reduz desperdícios, desenvolve novos produtos, melhora processos, qualifica pessoas ou responde com mais agilidade às mudanças do mercado. Tecnologia é ferramenta, não ponto de chegada.

Uma fábrica pode ter equipamentos modernos e continuar presa a processos antigos. Pode acumular dados sem transformá-los em decisões. Pode ter boas ideias, mas não encontrar conhecimento, parceiros ou recursos para colocá-las em prática. Por isso, tão importante quanto investir em tecnologia é construir um ambiente capaz de transformar conhecimento em resultado. É nesse ponto que os ecossistemas de inovação ganham relevância. Quando empresas se aproximam de universidades, startups, instituições de apoio e poder público, novas possibilidades surgem. Problemas deixam de ser enfrentados de forma isolada, experiências são compartilhadas e competências diferentes passam a trabalhar sobre desafios comuns.

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Apucarana mostra como essa lógica pode ganhar forma no território. Reconhecida pela força da indústria da confecção e do vestuário, a cidade construiu ao longo dos anos uma importante articulação produtiva, com destaque para o APL de Bonés, fortalecendo a identidade do setor e a cooperação entre empresas. É nesse ambiente que surge o Centro de Inovação da Confecção, uma iniciativa do Sivale, com apoio do APL de Bonés, criada para aproximar as demandas da indústria de conhecimento, tecnologia e novas oportunidades. Somado a esse movimento, o Conecta Apucarana amplia a articulação entre diferentes atores e fortalece um ambiente favorável à inovação.

Mas criar espaços e promover encontros não basta. O verdadeiro valor de um ecossistema aparece quando essas relações geram resultados concretos: melhoria de processos, desenvolvimento de produtos, novos negócios, qualificação profissional e maior capacidade de competir. A experiência do APL, a articulação do Sivale, o Centro de Inovação da Confecção e o Conecta Apucarana mostram que inovação não acontece por uma ação isolada. Ela ganha força quando iniciativas se complementam e o território consegue transformar sua vocação produtiva em novas oportunidades.

Essa visão vale para qualquer segmento industrial. Para pequenas e médias empresas, pode ser ainda mais estratégica. Nem todas possuem estrutura para manter laboratórios, equipes de pesquisa ou especialistas em diversas áreas. Ao participar de redes de colaboração, elas ampliam o acesso a conhecimento, talentos e soluções que dificilmente teriam sozinhas. Há também um impacto que ultrapassa os muros das fábricas. Uma indústria mais inovadora movimenta fornecedores, exige novas competências profissionais, estimula o empreendedorismo e cria oportunidades para o território. Assim, inovar deixa de ser apenas uma estratégia empresarial e passa a contribuir para o desenvolvimento regional. Por isso, antes de perguntar “qual tecnologia precisamos comprar?”, talvez existam perguntas mais importantes: “qual problema precisamos resolver?”, “que conhecimento nos falta?” e “com quem podemos construir a solução?”. A indústria do futuro terá máquinas mais inteligentes, mas sua força não estará apenas nelas. Estará na capacidade de combinar tecnologia, conhecimento e pessoas. Máquinas ampliam a capacidade. Tecnologia acelera processos. Boas conexões transformam conhecimento em inovação, e inovação em desenvolvimento.

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cooperatividade empresarial DESENVOLVIMENTO REGIONAL Ecossistemas de Inovação indústria 4.0 inovação industrial tecnologia e conhecimento
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