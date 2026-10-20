Quando pensamos no desenvolvimento de uma cidade ou região, é comum olharmos primeiro para aquilo que ainda não temos. Mais investimentos, novas empresas, infraestrutura, empregos e oportunidades. É uma visão compreensível, mas talvez exista uma importante pergunta que devemos fazer antes, quanto conhecemos e valorizamos aquilo que já está presente em nosso território (cidade/região)? Essa mudança de olhar é importante porque o desenvolvimento não acontece apenas pela chegada de recursos externos. Ele também é construído a partir da capacidade de uma região reconhecer suas características, mobilizar seus recursos e criar relações capazes de gerar novas oportunidades.

E território, nesse sentido, é muito mais do que uma divisão no mapa. É o resultado de uma história. É onde encontramos pessoas, conhecimento, empresas, instituições, produção, cultura, relações sociais, recursos naturais e uma identidade construída ao longo do tempo. São elementos que, quando observados isoladamente, contam apenas parte da história. O verdadeiro potencial aparece quando começam a se conectar. É justamente aí que inovação e desenvolvimento territorial se encontram.

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Inovar não significa apenas criar algo que nunca existiu. Também significa encontrar novas maneiras de utilizar recursos existentes, estabelecer relações diferentes, resolver problemas coletivos e transformar conhecimento em oportunidades. Sob essa perspectiva, inovação deixa de ser assunto exclusivo de empresas ou centros de pesquisa e passa a fazer parte da própria capacidade de uma comunidade construir caminhos para seu desenvolvimento. Essa reflexão é especialmente interessante quando olhamos para Apucarana e para o Vale do Ivaí. Temos uma região formada por municípios diferentes, atividades econômicas diversas, instituições de ensino, empresas, produtores, organizações e comunidades que carregam conhecimentos e experiências próprias. Talvez uma das grandes oportunidades esteja justamente em compreender melhor como esses elementos podem se complementar.

Uma cidade não precisa possuir tudo. Um território forte pode ser aquele capaz de reconhecer o que cada município, instituição e comunidade faz bem e criar pontes entre essas competências. Desenvolvimento regional, portanto, não significa apagar diferenças. Significa transformar diferenças em complementaridades. Isso exige diálogo, confiança e capacidade de construir uma visão compartilhada. Exige também abandonar a ideia de que existe uma receita pronta. Experiências de outras regiões são importantes e podem inspirar, mas cada território precisa encontrar caminhos coerentes com sua realidade, seus recursos e sua identidade. A literatura sobre inovação territorial reforça justamente a importância de considerar essas particularidades locais.

Para Apucarana e o Vale do Ivaí, talvez esse seja um exercício necessário: olhar para dentro sem perder a capacidade de olhar para fora. Reconhecer nossas vocações, mas também perceber possibilidades ainda pouco exploradas. Aproximar quem produz, quem ensina, quem empreende, quem administra e quem vive o território. Porque desenvolver uma região não é apenas trazer coisas novas para ela. É também criar condições para que aquilo que já existe possa gerar novas possibilidades. Às vezes, o próximo passo para o desenvolvimento não está tão distante quanto imaginamos. Pode estar aqui, esperando apenas uma nova conexão.