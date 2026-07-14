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Como escolhemos uma inteligência artificial?

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 10:17:30 Editado em 14.07.2026, 11:08:26
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Como escolhemos uma inteligência artificial?
Autor Foto: Magnific/imagem ilustrativa

Neste fim de semana li uma matéria no Jornal o Globo, que falava sobre o “Claude” IA da Anthropic que nas últimas semanas, ganhou espaço no Brasil. Antes dele, o assunto era o ChatGPT. Em paralelo, Gemini, Copilot, Perplexity e outras plataformas seguem conquistando espaço. Basta surgir uma novidade para começar a comparação. Qual escreve melhor? Qual responde mais rápido? Qual vale a pena assinar? Essa movimentação é natural. Sempre que uma tecnologia muda a forma como trabalhamos, queremos entender se chegou a hora de trocar o que já conhecemos por algo novo. Mas, passada a curiosidade inicial, a escolha costuma seguir um caminho bem diferente.

Pouca gente permanece em uma ferramenta porque ela venceu um comparativo na internet. Permanecemos porque ela funciona. Porque ajuda a resolver um problema, economiza tempo, se encaixa na rotina e entrega resultados consistentes. É assim que escolhemos um aplicativo de navegação, um banco digital ou um serviço de armazenamento. Com a inteligência artificial acontece exatamente o mesmo.

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Cada plataforma tem seus pontos fortes. Há quem prefira o ChatGPT para organizar ideias e construir textos. Outros encontram no Claude uma forma diferente de trabalhar com documentos longos. O Gemini faz sentido para quem já utiliza o ecossistema do Google. O Copilot se integra naturalmente ao ambiente da Microsoft. Nenhuma dessas escolhas é absoluta. Elas fazem sentido dentro da realidade de cada pessoa. Isso mostra que a conversa mais interessante não está em descobrir quem ocupa o primeiro lugar. Está em entender quais critérios orientam nossas escolhas. Facilidade de uso, qualidade das respostas, integração com outras ferramentas, privacidade dos dados, transparência e confiança acabam pesando mais do que qualquer ranking.

A boa notícia é que essa disputa beneficia todos nós. Quando empresas competem, elas inovam, corrigem falhas, ampliam recursos e reduzem barreiras de acesso. O resultado aparece em ferramentas cada vez mais capazes de apoiar pesquisas, organizar informações, estimular a criatividade e aumentar a produtividade. Ao mesmo tempo, vale evitar um comportamento que já vimos acontecer com outras tecnologias: transformar inovação em torcida. A plataforma mais comentada de hoje poderá ser superada amanhã. Novos modelos continuarão surgindo e essa dinâmica dificilmente vai mudar.

Talvez a habilidade mais importante seja aprender a escolher com consciência. Experimentar diferentes soluções, entender seus limites e adotar aquela que realmente contribui para o trabalho, e não apenas a que aparece com mais frequência nas manchetes. No fim, a inteligência artificial que fará diferença não será, necessariamente, a mais popular ou a mais sofisticada. Será aquela que conseguir ampliar a nossa capacidade de pensar, criar e decidir sem substituir aquilo que continua sendo exclusivamente humano: o senso crítico, a criatividade e a responsabilidade por cada decisão tomada.

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Claude vs ChatGPT Comparação de IAs Escolha de Ferramentas Inovação em Tecnologia inteligência artificial Produtividade e Tecnologia
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