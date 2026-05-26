Nem toda inovação nasce dentro de uma grande empresa. Muitas começam em uma universidade, em um pequeno negócio, em uma conversa entre amigos ou na observação de um problema cotidiano. O desafio, quase sempre, é o mesmo, como transformar uma boa ideia em algo viável e capaz de gerar impacto econômico e social? É justamente nesse ponto que o Programa Centelha Paraná pode fazer diferença.

Lançado oficialmente em 22 de maio, o edital do Centelha 3 Paraná abre uma importante oportunidade para pessoas que desejam empreender com inovação, mesmo sem possuir empresa constituída.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O programa busca apoiar ideias inovadoras com potencial para se transformar em novos negócios, oferecendo capacitação, acompanhamento técnico e recursos financeiros para o desenvolvimento das propostas. O aspecto mais interessante do edital é permitir que pessoas físicas participem do processo seletivo. Professores, estudantes, pesquisadores, profissionais liberais e empreendedores iniciantes estão entre os públicos aptos a apresentar soluções inovadoras.

Caso o projeto seja aprovado, a empresa poderá ser criada posteriormente, antes da contratação dos recursos financeiros.

Na prática, o Centelha funciona em duas etapas. A primeira é destinada à submissão das ideias inovadoras. Nela, os participantes precisam apresentar o problema que desejam resolver, a solução proposta, o diferencial da ideia, o potencial de mercado e os impactos sociais e ambientais esperados. As propostas passam por avaliação técnica e seguem para uma segunda fase apenas aquelas com maior potencial de inovação e capacidade de execução.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As inscrições da primeira fase seguem até 22 de junho, às 18 horas, e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma oficial do programa. Todo o processo acontece de forma digital, desde o cadastro até a submissão da proposta. O participante pode cadastrar mais de uma ideia, mas apenas a proposta melhor avaliada poderá avançar para a próxima etapa do programa.

Os projetos aprovados receberão apoio financeiro de até R$ 96 mil em recursos não reembolsáveis, além de bolsas de apoio técnico que podem chegar a R$ 50 mil para auxiliar no desenvolvimento das soluções. No Paraná, até 48 projetos poderão ser contemplados.

Mais do que o incentivo financeiro, o Centelha fortalece a cultura da inovação ao estimular soluções aplicáveis aos desafios reais da sociedade. O edital valoriza propostas com potencial de impacto econômico, social e ambiental, incentivando ideias capazes de melhorar serviços, processos, produtos e a qualidade de vida das pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro diferencial importante está nas capacitações oferecidas durante o programa. Os participantes recebem orientações para aprimorar suas ideias, estruturar melhor seus projetos e desenvolver competências empreendedoras. Na prática, isso significa que o Centelha não entrega apenas recursos financeiros, mas também conhecimento, conexão e oportunidade de desenvolvimento regional.

Em um cenário onde muitas pessoas acreditam que inovar depende apenas de grandes investimentos, o Centelha mostra outro caminho: boas ideias, quando encontram apoio, orientação e ambiente favorável, podem gerar negócios relevantes e impacto positivo para toda a sociedade brasileira.