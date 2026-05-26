Centelha: uma oportunidade real para transformar ideias em negócios
Nem toda inovação nasce dentro de uma grande empresa. Muitas começam em uma universidade, em um pequeno negócio, em uma conversa entre amigos ou na observação de um problema cotidiano. O desafio, quase sempre, é o mesmo, como transformar uma boa ideia em algo viável e capaz de gerar impacto econômico e social? É justamente nesse ponto que o Programa Centelha Paraná pode fazer diferença.
Lançado oficialmente em 22 de maio, o edital do Centelha 3 Paraná abre uma importante oportunidade para pessoas que desejam empreender com inovação, mesmo sem possuir empresa constituída.
O programa busca apoiar ideias inovadoras com potencial para se transformar em novos negócios, oferecendo capacitação, acompanhamento técnico e recursos financeiros para o desenvolvimento das propostas. O aspecto mais interessante do edital é permitir que pessoas físicas participem do processo seletivo. Professores, estudantes, pesquisadores, profissionais liberais e empreendedores iniciantes estão entre os públicos aptos a apresentar soluções inovadoras.
Caso o projeto seja aprovado, a empresa poderá ser criada posteriormente, antes da contratação dos recursos financeiros.
Na prática, o Centelha funciona em duas etapas. A primeira é destinada à submissão das ideias inovadoras. Nela, os participantes precisam apresentar o problema que desejam resolver, a solução proposta, o diferencial da ideia, o potencial de mercado e os impactos sociais e ambientais esperados. As propostas passam por avaliação técnica e seguem para uma segunda fase apenas aquelas com maior potencial de inovação e capacidade de execução.
As inscrições da primeira fase seguem até 22 de junho, às 18 horas, e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma oficial do programa. Todo o processo acontece de forma digital, desde o cadastro até a submissão da proposta. O participante pode cadastrar mais de uma ideia, mas apenas a proposta melhor avaliada poderá avançar para a próxima etapa do programa.
Os projetos aprovados receberão apoio financeiro de até R$ 96 mil em recursos não reembolsáveis, além de bolsas de apoio técnico que podem chegar a R$ 50 mil para auxiliar no desenvolvimento das soluções. No Paraná, até 48 projetos poderão ser contemplados.
Mais do que o incentivo financeiro, o Centelha fortalece a cultura da inovação ao estimular soluções aplicáveis aos desafios reais da sociedade. O edital valoriza propostas com potencial de impacto econômico, social e ambiental, incentivando ideias capazes de melhorar serviços, processos, produtos e a qualidade de vida das pessoas.
Outro diferencial importante está nas capacitações oferecidas durante o programa. Os participantes recebem orientações para aprimorar suas ideias, estruturar melhor seus projetos e desenvolver competências empreendedoras. Na prática, isso significa que o Centelha não entrega apenas recursos financeiros, mas também conhecimento, conexão e oportunidade de desenvolvimento regional.
Em um cenário onde muitas pessoas acreditam que inovar depende apenas de grandes investimentos, o Centelha mostra outro caminho: boas ideias, quando encontram apoio, orientação e ambiente favorável, podem gerar negócios relevantes e impacto positivo para toda a sociedade brasileira.