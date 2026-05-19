Durante muitos anos, o boné foi tratado apenas como mais um item da indústria da confecção. Em Apucarana, no norte do Paraná, ele começa a ganhar um novo significado: identidade econômica, reputação produtiva e estratégia de inovação territorial. O que antes era visto somente como produto industrial passa agora a representar conhecimento acumulado, especialização regional e força coletiva de um setor que ajudou a transformar a economia local.

Reconhecida nacionalmente como a Capital do Boné, Apucarana iniciou oficialmente o processo de busca da Indicação Geográfica (IG) do Boné. A iniciativa surgiu a partir da articulação entre Prefeitura de Apucarana, Sebrae/PR, APL de Bonés e Confecções, Sivale e empresários do setor boneleiro. Mais do que um reconhecimento formal, o movimento representa uma estratégia de desenvolvimento econômico baseada em cooperação, organização produtiva e valorização territorial.

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Na prática, a Indicação Geográfica é um instrumento que reconhece produtos ou serviços fortemente ligados à sua origem. Esse vínculo envolve reputação, tradição produtiva, conhecimento técnico e características que diferenciam determinado território perante o mercado. Em outras palavras, o território deixa de ser apenas localização geográfica e passa a integrar o valor percebido do produto.

Esse debate ganha ainda mais relevância em um momento em que consumidores e mercados passaram a valorizar autenticidade, rastreabilidade e confiança. Empresas de diferentes setores perceberam que competir apenas por preço já não é suficiente para garantir sustentabilidade e diferenciação. Produtos associados à qualidade, procedência e identidade produtiva conquistam espaço em mercados cada vez mais exigentes.

É justamente nesse ponto que a IG se conecta diretamente à inovação. Muitas vezes, quando falamos em inovação, pensamos imediatamente em tecnologia, automação ou inteligência artificial. Mas inovar também significa criar novos modelos de posicionamento, fortalecer reputações coletivas e transformar conhecimento regional em vantagem competitiva.

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O processo conduzido em Apucarana demonstra que inovação territorial não acontece de forma isolada. Ela depende de governança, articulação institucional e visão de longo prazo. O protagonismo da Prefeitura e do Sebrae/PR mostra a importância das políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos setores produtivos locais. Ao mesmo tempo, o APL e o Sivale cumprem papel estratégico ao conectar empresas, estimular participação coletiva, alinhar padrões produtivos e fortalecer a representatividade do setor.

A construção de uma IG exige muito mais do que um selo. O processo envolve critérios técnicos, organização da cadeia produtiva, definição de padrões de qualidade, rastreabilidade e qualificação contínua. Isso significa que o maior ganho talvez não esteja apenas no reconhecimento do produto, mas no amadurecimento coletivo do próprio setor.

Para os empresários da confecção, a discussão vai além do boné. O que está sendo construído em Apucarana é uma estratégia coletiva de valorização econômica baseada em identidade produtiva e reputação territorial. Em um mercado saturado por produtos semelhantes, origem e confiança podem se tornar diferenciais competitivos decisivos. Inovação também é reputação. E reputação se constrói por meio da cooperação entre empresas, entidades, poder público e território.