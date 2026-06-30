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As oportunidades de inovação estão mais perto do que imaginamos

Artigo destaca como tecnologia, inteligência artificial e cooperação podem impulsionar empresas, agronegócio e serviços na região

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 12:30:20 Editado em 30.06.2026, 13:19:32
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As oportunidades de inovação estão mais perto do que imaginamos
Autor Foto: Reprodução/Magnific

Durante muito tempo, falar em inovação no Brasil significava olhar para grandes empresas, tecnologias complexas e investimentos inacessíveis para a maioria dos empreendedores. Essa realidade mudou. Hoje, inovar não é mais um privilégio, mas uma necessidade estratégica e, principalmente, uma oportunidade concreta para empresas de todos os portes.

O Brasil vive um bom momento para a inovação. De um lado, enfrenta desafios econômicos, sociais e ambientais cada vez mais complexos. De outro, abre espaço para novos modelos de negócios, novas tecnologias e novas formas de colaboração. Nesse cenário, a pergunta mais importante para empresários e gestores deixou de ser "quanto custa inovar?" e passou a ser "quanto custa não inovar?".

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As oportunidades estão distribuídas em diferentes setores. A inteligência artificial já permite automatizar processos, melhorar o atendimento ao cliente, ampliar a produtividade e apoiar decisões estratégicas. A transformação digital deixou de significar apenas adquirir tecnologia e passou a representar a capacidade de repensar processos, criar novos canais de relacionamento e oferecer experiências mais eficientes aos consumidores.

Ao mesmo tempo, a transição para uma economia mais sustentável cria oportunidades em energia renovável, economia circular, bioeconomia e rastreabilidade produtiva. Empresas que conseguem combinar competitividade econômica, responsabilidade ambiental e impacto social passam a ocupar posições estratégicas em mercados cada vez mais exigentes.

No Paraná, o estado consolidou, nos últimos anos, um ambiente favorável à inovação, fortalecendo ecossistemas regionais, parques tecnológicos, universidades, startups e programas de apoio empresarial.

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Quando direcionamos o olhar para o Vale do Ivaí, percebemos que a inovação não depende exclusivamente de grandes centros urbanos. Pelo contrário. A região reúne ativos estratégicos importantes: forte presença do agronegócio, comércio dinâmico, setor de serviços em expansão, instituições de ensino, capacidade empreendedora e, principalmente, proximidade entre pessoas e organizações.

Essa proximidade pode se transformar em vantagem competitiva. O Vale do Ivaí possui potencial para desenvolver soluções em agro inteligente, turismo de experiência, transformação digital do comércio, energias renováveis, economia criativa, serviços públicos digitais e novos modelos de cooperação regional. Em vez de reproduzir modelos externos, a região possui a oportunidade de construir sua própria identidade inovadora, baseada em suas vocações, talentos e desafios.

A inovação que mais transforma não é necessariamente a mais sofisticada. É aquela que resolve problemas reais, gera valor para as pessoas e fortalece o desenvolvimento local. Ela surge quando uma empresa reduz desperdícios, quando um produtor utiliza dados para decidir melhor, quando uma prefeitura simplifica serviços ou quando diferentes organizações passam a trabalhar juntas.

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O Brasil oferece oportunidades. O Paraná constrói conexões. O Vale do Ivaí possui as condições para transformar proximidade em desenvolvimento, conhecimento em competitividade e desafios em novos caminhos de crescimento.

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ECONOMIA EMPREENDEDORISMO inovação paraná Tecnologia
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