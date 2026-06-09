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As Lições de Inovação que Encontrei na Serra Gaúcha

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 13:00:00 Editado em 09.06.2026, 13:24:30
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As Lições de Inovação que Encontrei na Serra Gaúcha
Autor Foto: Ilustrativa/Gerada por IA

Estou passando alguns dias na Serra Gaúcha e, entre um passeio e outro, uma reflexão tem me acompanhado. Inovação não é apenas tecnologia. Na verdade, muitas vezes ela aparece de forma simples, na maneira como uma experiência é pensada, organizada e entregue às pessoas. Ao visitar vinícolas, cervejarias, olivais, chocolatarias, churrascarias e espaços temáticos da região, fica evidente que existe algo muito maior do que o produto em si. O vinho é importante. O chocolate é importante. A cerveja, o azeite e a gastronomia também. Mas o que realmente gera valor é tudo aquilo que acontece ao redor deles.

Em uma vinícola, por exemplo, não se trata apenas de degustar um vinho. Existe uma história sobre a família, sobre a terra, sobre o trabalho e sobre a construção daquela marca. O visitante não leva apenas uma garrafa para casa. Leva uma experiência e uma história para contar. Nas cervejarias acontece algo parecido. O processo de produção, os ingredientes, a cultura local e o contato com quem produz transformam uma simples degustação em algo memorável. O produto deixa de ser apenas uma bebida e passa a representar uma identidade.

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Nos olivais, o visitante aprende sobre cultivo, colheita, extração e qualidade do azeite. Nas chocolatarias e churrascarias, cada detalhe é pensado para surpreender. O ambiente, o atendimento, a apresentação e até os aromas ajudam a criar lembranças. No final, as pessoas não compram apenas produtos. Elas compram momentos.

Talvez esteja aí uma das maiores lições que a Serra Gaúcha oferece. Em um mundo onde produtos são cada vez mais parecidos, o diferencial competitivo está na capacidade de criar significado. As empresas que mais se destacam entendem isso. Elas não vendem apenas produtos ou serviços. Elas criam jornadas, despertam emoções e fazem com que o cliente se sinta parte da história.

O modelo de negócios da região parece compreender muito bem essa lógica. Cada empreendimento foi pensado para encantar, surpreender e gerar lembranças positivas. Existe um cuidado evidente com os detalhes e com a percepção de valor.

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E aqui surge uma reflexão importante para os pequenos negócios do Vale do Ivaí. Não é preciso ter o tamanho da Serra Gaúcha para criar experiências memoráveis. Uma cafeteria, uma agroindústria familiar, uma propriedade rural, uma loja ou uma pequena fábrica podem transformar sua história e sua identidade em diferenciais competitivos. Muitas vezes, o que encanta não é a estrutura, mas a autenticidade.

Isso também é inovação. Não necessariamente inventar algo novo para o mundo, mas encontrar novas formas de gerar valor para as pessoas.

Ao fim da viajem, percebo que a principal lembrança não será apenas dos lugares visitados, mas da forma como cada experiência foi construída. E talvez essa seja a provocação para nós, empreendedores e líderes do Vale do Ivaí: que experiência estamos entregando além do produto? Que história nossos clientes levam para casa? As oportunidades podem estar menos no que vendemos e mais na forma como fazemos as pessoas se sentirem. E essa talvez seja uma das inovações mais acessíveis para qualquer negócio.

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cultura local Empreendedorismo Autêntico experiência do cliente Gastronomia e Experiência inovação em negócios Serra Gaúcha
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