Wi-Fi gratuito em hospitais

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem a proposta que trata da liberação da rede Wi-Fi, de forma gratuita, aos pacientes e usuários de hospitais estaduais. O projeto, assinado pelo deputado Nelson Luersen (União), avançou em segundo turno de votação na forma de substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Pelo texto, hospitais privados poderão disponibilizar aos pacientes, clientes e acompanhantes que realizarem qualquer tipo de atendimento e/ou espera, e de forma gratuita, rede de comunicação de dados sem fio (Wi-Fi) para acesso à internet. Hospitais públicos também poderão adotar medidas que viabilizem o acesso gratuito à internet.

PIX na campanha eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) respondeu afirmativamente a uma consulta formulada pelo diretório nacional do Partido Social Democrático (PSD), autorizando o uso do pagamento instantâneo via PIX para arrecadação de campanha nas Eleições Gerais de 2022. A legenda questionou ao tribunal sobre a possibilidade de as agremiações angariarem, por meio de PIX, as contribuições de pessoas físicas, destinando os valores para as contas de outros recursos e/ou doações de campanha. Segundo o TSE, também é permitido o pagamento via PIX através de outras contas e do Fundo Partidário fora do período eleitoral.

Agenda em Curitiba

O prefeito de Sabáudia, Moises Soares Ribeiro (PP), esteve em Curitiba, neste início de semana, onde cumpriu uma extensa agenda de compromissos em vários órgãos estaduais. Na Secretaria Estadual da Saúde, por exemplo, o prefeito acompanhou de perto os projetos de reforma da UBS Antônio Valério e a construção de nova UBS no Distrito Bom Progresso. Moises passou pela Sanepar solicitando apoio para a realização da Expotécnica, que volta a acontecer presencialmente, no próximo mês de julho. Já na Secretaria de Infraestrutura e Logística , o prefeito tratou sobre o projeto de duplicação da rodovia PR 218. Na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, ele tratou de vários assuntos, entre eles o projeto do barracão para reciclagens e a construção das galerias pluviais num trecho da rodovia PR-218 até Ribeirão Pau D’Álho. O prefeito esteve ainda em outras secretarias.