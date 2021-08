Da Redação

Votações na Câmara de Vereadores de Apucarana

A Câmara de Vereadores de Apucarana realiza nesta segunda-feira, a partir das 16h, a segunda sessão ordinária deste semestre.

Da pauta de votação constam dois projetos de lei de autoria do vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB), ambos já aprovados em primeira discussão; três projetos de decreto legislativo referendando convênios e termos de cooperação técnica do Município; além de dois requerimentos do vereador Marcos da Vila Reis (PSD) e uma Moção de Aplausos de autoria do presidente do Legislativo, Franciley Preto Godói Poim (PSD), endereçada aos servidores públicos municipais dos setores de epidemiologia e de vacinação de Apucarana.