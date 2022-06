Da Redação

Vice-prefeito testa positivo para Covid

continua após publicidade .

Depois do ex-secretário estadual da Saúde e atual assessor especial do governador Carlos Massa Ratinho Junior, Beto Preto, positivar para Covid-19, ontem também testou positivo o vice-prefeito de Apucarana, o advogado Paulo Vital (foto). Ele já está em isolamento domiciliar e informa que apresentou apenas sintomas leves, com um quadro de coriza nasal. Nesta semana, Vital, que é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Social Democrático (PSD), acompanhou Beto Preto num evento em Campo Mourão e outros em Curitiba. Nas últimas semanas, ele também prestigiou vários eventos da administração municipal. “Vou cumprir o isolamento social e adotar todos os cuidados indicados pelo meu médico”, disse ontem Paulo Vital, que já recebeu três doses da vacina contra a Covid.

Ministro em Londrina

continua após publicidade .

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estará em Londrina nesta sexta-feira, onde cumpre extensa agenda durante o dia todo. A convite da deputada federal Luísa Canziani (PSD), ele visitará três importantes hospitais: Hospital do Câncer, Santa Casa e Hospital Universitário. A primeira visita será às 10 horas no Hospital do Câncer e contará também com a presença da secretária de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Botelho; do prefeito Marcelo Belinati (PP); além da diretoria do HCL. Na ocasião, será firmado convênio entre o Ministério da Saúde e o Instituto de Câncer de Londrina para atualização e melhoria dos equipamentos, com investimentos de R$ 11 milhões.