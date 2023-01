Da Redação

Desde o dia 1º de janeiro, o vice-prefeito de Ivaiporã, Marcelo Reis (PTB), está no comando da Prefeitura e vai ficar no cargo até dia 28 de fevereiro. Marcelo Reis substitui o prefeito Luiz Carlos Gil (PSD), que está tirando 30 dias de férias, conforme é seu direito como gestor público municipal, e também pediu mais 30 dias de licença não remunerada, permitindo que ele fique pelo menos 60 dias fora da administração municipal para descansar e cuidar de seus negócios particulares. Mas desde início desta gestão Luiz Carlos Gil e Marcelo Reis vêm se revezando no comando da Prefeitura de Ivaiporã, um compromisso que ambos assumiram publicamente durante a campanha eleitoral.

Prefeito avalia gestão com secretários

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), e seu vice Paulo Vital (PSD) fizeram na tarde de quinta-feira (5) uma reunião de planejamento do ano de 2023 com todo o secretariado (foto). “Em 2022 tivemos um saldo excepcional de obras, programas e ações administrativas. Para 2023 já temos encaminhadas obras de grande porte, tais como ampliação da rede de coleta de esgoto sanitário, novos reservatórios de água, duplicação de trecho urbano na saída para Curitiba, ampliação e reforma de escolas, e o novo Hospital de Apucarana, entre muitas outras planejadas”, relatou Junior da Femac. Ele pediu dedicação máxima de todos os secretários, visando manter o ritmo de trabalho e bons resultados. Junior disse que as perspectivas para esse ano são ótimas com o segundo mandato do governador Ratinho Junior (PSD) e a força política do atual secretário de Saúde e futuro deputado federal, Beto Preto (PSD).

