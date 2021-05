Continua após publicidade

O governador Ratinho Junior (PSD) esteve em Marumbi, no último final de semana e visitou a residência de sua companheira política, a vice-prefeita Elaine Ferreira (PSC).

Ratinho Junior tomou o café tradicional de uma família do interior, junto com Elaine e sua família. Embora sendo apenas uma visita de cortesia, o governador discutiu com a vice-prefeita as principais demandas do município e recebeu uma série de pedidos visando atender às necessidades de Marumbi.

Elaine agradeceu ao governador pela honra em recebe-lo em sua casa e disse que Marumbi sempre estará de portas abertas para ele, sua família e equipe de governo.