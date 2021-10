Da Redação

Vice Paulo Vital de Apucarana rumo ao PSD

O vice-prefeito de Apucarana, advogado Paulo Sérgio Vital (foto), presidente municipal do PROS, recebeu convite do governador Ratinho Junior para ingressar no PSD.

A proposta inclui também um convite para ser candidato a deputado estadual nas eleições do ano que vem, fazendo dobradinha com o ex-prefeito e hoje secretário estadual da Saúde, Beto Preto, que deverá disputar uma vaga na Câmara Federal pelo PSD.

Paulo Vital que foi procurador jurídico do Município de Apucarana no mandato de Beto Preto, deverá aceitar o convite. Ele, Beto Preto e o prefeito Junior da Femac (PSD) estão juntos na política há muitos anos e sempre se entenderam bem. A data de sua possível transferência para o PSD ainda é incerta.