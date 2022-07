Da Redação

Vice-governador Darci Piana (PSD)

O vice-governador Darci Piana (PSD) participou, na noite desta quarta-feira (22), em Apucarana, da sessão solene da Câmara de Vereadores para entrega do título de Cidadão Honorário do município ao presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargador José Laurindo de Souza Neto. Piana esteve representando o governador Ratinho Junior (PSD).

No seu discurso, Piana fez questão de lembrar que ele também foi agraciado com título de cidadania de Apucarana em 2010. No entanto, ele assinalou que há muito tempo antes já se considerava um filho do município. “Eu me senti abraçado por Apucarana desde 1966”, afirmou o vice-governador. Juízes e promotores públicos de várias comarcas da região prestigiaram o evento no Fórum de Apucarana.

Bolsonaro se desculpa

Em encontro, na quarta-feira (20) o Palácio do Planalto com José Arruda, irmão do guarda municipal petista Marcelo Arruda, assassinado a tiros em sua festa de aniversário por um militante bolsonarista em Foz do Iguaçu, o presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade à família enlutada e reconheceu que o aniversariante foi a única vítima do caso. A informação é do deputado federal bolsonarista Otoni de Paula (MDB-RJ), que intermediou a reunião. Segundo ele, o presidente se retratou por dizer que o assassino teria recebido chutes de petistas no momento do crime. De acordo com o deputado, Bolsonaro “prestou toda solidariedade à família” e “foi taxativamente” contra ao que aconteceu.

