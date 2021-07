Da Redação

O vereador Luciano Facchiano e a vereadora professora Jossuela visitaram esta semana a Casa da Gestante. Ao lado enfermeira obstétrica Maria Aparecida das Neves (Cidinha), que também coordena o espaço, os parlamentares puderam conhecer o local destinado a atendimento de gestantes, puérperas e mulheres que precisam de atendimento ginecológico, como consultas, exames, ultrassom, nutricionista, psicóloga, endocrinologista, entre outros.

Cidinha explicou aos vereadores que o local se transformou. “Temos praticamente uma Clínica voltada a mulheres. Cerca de 900 mulheres são atendidas mensalmente na Casa, localizada aqui na Rua Osvaldo Cruz, área central da nossa cidade”.

No local são realizadas também as consultas médicas ginecológicas que eram realizadas no centro de especialidade da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). “Isso nos ajudou e facilitou para as mulheres que tem mais conforto e comodidade no atendimento. Estamos realizando melhorias no espaço e recebendo equipamentos que tornam o lugar mais aconchegante. Já foi instalado ar condicionado, trocamos de cortinas e mobiliários, fizemos a pintura interna e externa e compra de enxovais, como lençóis para camas, camisolas para as consultas do pré-natal e dos atendimentos ginecológicos”, enumerou Cidinha.

A diretora apresentou novos profissionais que ingressaram no time de atendimento e também, novos aparelhos como o ultrassom que a prefeitura adquiriu. “O equipamento além fazer os exames obstétricos realiza os exames morfológicos e ainda o Doppler que avalia o fluxo de sangue da placenta para o bebê”.

A vereadora Jossuela parabenizou pelo atendimento e cuidados realizados com as gestantes. “A Casa da Gestante é fantástica. Um espaço dedicado as mulheres com atendimento de profissionais capacitados e também recebendo melhorias dia a dia. Fomos conhecer e colocar a Câmara a disposição para auxiliar no que for preciso”, disse

PASSE LIVRE PARA GESTANTES

O vereador Facchiano conversou com a coordenadora da Casa, enfermeira Cidinha sobre o projeto de sua autoria e da vereadora Jossuela, que deve entrar em vigor a partir de agosto: passe livre para gestantes, Lei Municipal nº 039/2021 – parceria entre os Poderes Executivo e Legislativo. “Todas as gestantes terão garantido o seu deslocamento na realização de consultas, acompanhamento médico, exames pré-natais e também no pós-parto. Já tivemos uma reunião com o prefeito Junior da Femac e a direção da Viação Apucarana Ltda. e partir de 16 de agosto teremos o passe livre”, assegurou.

O benefício será subsidiado pela prefeitura em um investimento mensal estimado em R$25 mil. Um dos critérios para obtenção do passe livre é o registro atualizado junto ao Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

Das 1,5 mil mulheres em atendimento junto à Casa da Gestante, levantamento aponta que menos da metade possui o cadastro. O benefício será válido por 11 meses, a contar do início da gestação. A Casa da Gestante é quem vai emitir autorização para a VAL gerar o cartão eletrônico de passe livre.