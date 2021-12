Da Redação

Vereadores unidos pelo fim da violência contra as mulheres

Na tarde de segunda-feira (06), os vereadores da Câmara Municipal de Apucarana se reuniram em torno da Campanha Laço Branco, uma ação mundial à promoção do envolvimento dos homens no combate à violência contra as mulheres.

Para reforçar a importância da data a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família, dentro do movimento chamado “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, trouxeram até os vereadores o cartaz com os dizeres “Antes, quem batia em mulher era covarde. Agora, é criminoso! ”.

“Com o cartaz nas mãos os vereadores estão contribuindo com o objetivo do momento, que visa sensibilizar, envolver e mobilizar os homens a lutar pela causa”, explicou a vereadora e Procuradora da Mulher, professora Jossuela.

A campanha do Laço Branco envolve mais de 50 países de todos os continentes num dos maiores movimentos mundiais em defesa da mulher, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

No dia 6 de dezembro de 1989, Marc Lepine, de 25 anos, invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica, na cidade de Montreal, Canadá, ordenou que os homens se retirassem da sala e assassinou 14 mulheres. Gritando para as estudantes que permaneceram: “vocês são todas feministas! ”, começou a atirar à queima roupa.

O rapaz, que se matou em seguida, deixou uma carta, na qual afirmava que havia feito aquilo, porque não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente dirigido ao público masculino.

EM APUCARANA

Apucarana conta com uma rede de proteção a Mulher. Os canais de denúncia são os telefones 180, junto ao Centro de Atendimento à Mulher (CAM), pelo 0800 645 4479 ou 3422-4479 e na Câmara Municipal de Apucarana, na Procuradoria da Mulher, 3420 7000.