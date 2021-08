Da Redação

Vereadores se reúnem para a 1ª Sessão Ordinária

Foi realizada na tarde de segunda-feira (02/08), a primeira sessão ordinária na Câmara de Apucarana, após o recesso parlamentar do mês de julho. Presidida pelo vereador e presidente do legislativo, Franciley Preto Godoi, Poim, a sessão contou com a presença dos vereadores e vereadora e a Casa de Leis, foi aberta ao público e à imprensa. Até o mês de julho, algumas medidas preventivas haviam sido tomadas pela Mesa Executiva com o objetivo de preservar apucaranenses e servidores, uma vez que o número de casos e óbitos pela Covid, estavam elevados. “Recepcionamos o Decreto do Governo do Estado. Também reforço que alguns casos de Covid foram registrados no âmbito interno do Legislativo envolvendo vereadores e servidores”, revelou o presidente Poim.

continua após publicidade .

Na primeira sessão, a convite do presidente Poim e do vereador Marcos da Vila Reis, esteve presente o Pastor Daniel Salles Acioli, da Igreja Assembléia de Deus, que abriu os trabalhos do semestre proferindo uma benção, fazendo orações pela cidade e pelos apucaranenses. Pastor Daniel, se declarou à Apucarana e seus moradores e, explicou que entre suas orações diárias está o bem e o crescimento da nossa cidade e proteção pela nossa comunidade geral.

Pastor Daniel também pediu a Deus que derrame suas bênçãos sobre todos os vereadores e servidores da Casa, para que este segundo semestre seja bastante produtivo com cada um desenvolvendo suas virtudes. “Também peço a Deus para que livre todos os brasileiros desta pandemia do coronavírus que causou tanto mal às pessoas no primeiro semestre e em quase todo o ano passado”, pontuou Daniel Acioli.

continua após publicidade .

Poim, em nome de todo o legislativo, agradeceu a presença do Pastor Daniel. “Que neste segundo semestre Deus possa dar sabedoria a cada um de nós vereadores para que possamos trabalhar em favor do povo apucaranense”, afirmou. Segundo ele, o Legislativo está retomando os trabalhos com toda segurança possível aos presentes em termos de medidas sanitárias. “Quem sabe em breve a gente já possa dar abraço um ao outro”, disse.

SESSÃO ORDINÁRIA

Na primeira sessão ordinária já estava liberado por completo o primeiro e o segundo expediente, em que os vereadores fazem suas explicações pessoais. Antes, esses procedimentos do regimento interno estavam suspensos. “A retirada do grande expediente e a diminuição no tempo do primeiro encurtaram as sessões evitando, assim, o tempo de permanência em plenário tanto para vereadores como servidores, por ser um ambiente pequeno e fechado”, alegou Poim.

continua após publicidade .

Os vereadores aproveitaram ambos os expedientes para fazer um balanço de seus trabalhos realizados no primeiro semestre, inclusive utilizando-se da Tribuna Livre da Casa, o que há muito tempo não vinha acontecendo. “Nós precisamos assumir esse segundo semestre de cabeça erguida, cada um com sua meta, com seu planejamento, pois Deus é por nós, mesmo que não pensemos da mesma forma, mas cada um na sua direção”, afirmou o vereador Marcos da Vila Reis, manifestando que já estava com saudades da Tribuna.

PAUTA DO DIA

Na pauta da sessão, dois projetos foram discutidos, votados e aprovados. Os projetos de autoria do vereador Tiago Cordeiro de Lima que institui no calendário do Município de Apucarana a Campanha Agosto Cinza - mês de prevenção e combate a incêndios e concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao Senhor Aquiles Takeda Filho, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense. Aquiles atualmente é prefeito de Marilândia do Sul.

continua após publicidade .

Também foi realizada a prestação de contas, referente ao mês de junho, pelo presidente da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, Marcos da Vila Reis. “Finalizamos dia 31 de maio com R$ 466.567,63. Imposto de renda retido de servidores e vereadores repassado a Prefeitura R$ 89.479,22; Duodécimo recebido R$ 1.044.120,59; rendimentos de aplicação financeira do mês R$ 1.339,71; rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassado a Prefeitura R$ 706,24; Despesas pagas no mês, incluindo 13º - R$ 993.204,86 e finalizamos o mês de junho com saldo disponível em conta corrente de R$ 518.116,83”, detalhou Marcos.

TRANSMISSÃO AO VIVO

A Câmara volta a se reunir na próxima segunda-feira (03/08), em horário regimental, às 16 horas. Os munícipes podem acompanhar as sessões ordinárias e extraordinárias, através de transmissão ao vivo pelo canal do Legislativo apucaranense no YouTube e também pelo site oficial da Câmara, acessando www.apucarana.pr.leg.br .

A Câmara está aberta de segunda a sexta-feira, das 08 às 18 horas. “Estamos sempre prontos para atender toda nossa comunidade e trabalhar juntos para tornar a vida de cada um e a cidade cada vez melhor. Participem conosco das sessões”, finalizou o presidente da Casa, vereador Poim.