Atendendo um convite do presidente do legislativo, Franciley Preto Godoi, Poim, o gerente regional da Sanepar, Luiz Carlos Jacovassi, acompanhado da engenheira civil Carla Felisbino, esteve na tarde desta segunda-feira (27/09), na Câmara Municipal de Apucarana.

Durante o encontro que contou com a presença dos vereadores Mauro Bertoli, Rodrigo Recife, Marcos da Vila Reis, Luciano Facchiano, Tiago Cordeiro, da vereadora Jossuela, além do secretário Municipal de Indústria e Comércio Edison Estrope e do Superintendente, Adan Lenharo, Jacovassi esclareceu como está sendo realizado o trabalho da Sanepar durante todo o ano de 2021.

“Estamos trabalhando muito. Nossa regional conta com 146 servidores no operacional. A nossa luta é constante, não paramos um só dia. Não vamos para casa se o sistema estiver com falhas”, relatou Jacovassi.

Ele citou que o Estado passa pela pior crise hídrica dos últimos tempos. “Nunca vimos nada igual, mas Apucarana está preparada. Somos uma cidade planejada e privilegiada. Temos captação feita por dois rios: Caviúna e Pirapó. Temos dois canais abertos e vamos trabalhar para que não falte água na nossa cidade”, destacou.

O gerente regional pontuou ainda sobre algumas estações elevadas que estão sendo construídas, sobre o sistema que está sendo ampliado na cidade e algumas novidades que em breve serão anunciadas.

Poim agradeceu o empenho da diretoria da Sanepar em vir até o legislativo. “O fato de vocês nos atenderem, explicarem como está o trabalho na cidade, expor a situação de atendimento, como está atualmente a rede de esgoto, que alcançou 82% de cobertura, que a idéia é a universalização até 90% e nos informar dos investimentos que estão sendo feitos e que ainda virão para a cidade nos ajuda a trabalhar cada vez melhor por Apucarana. Estamos à disposição para ajudar no que for preciso. Juntos trabalhamos melhor pela nossa cidade”, finalizou o presidente Poim.